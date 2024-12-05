В декабре в мэрии проведут 4 приема бойцов СВО и членов их семей

05.12.2024 | 13:49

В администрации Пензы продолжают еженедельно проводить личные приемы участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО.

Первый в декабре намечен на 5-е число. До конца месяца проведут еще три приема: 12, 19 и 26-го числа в 15:00, сообщили в мэрии.

Необходима предварительная запись, она ведется по телефону 46-08-40. Посетителей ждут в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили 1 сентября 2023 года. С 14-го числа личные приемы проводятся в Пензе каждую неделю.

С участниками спецоперации и членами их семей общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в администрации.