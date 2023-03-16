Пензенцы продолжат получать повестки в военкомат

Повестки жителям Пензенской области так и будут приходить - их приглашают в военкоматы для уточнения личных данных. Об этом заявил военный комиссар региона Андрей Сурков на брифинге в четверг, 16 марта.
«В обязанности каждого гражданина входит уточнять свои личные данные при их изменении личным прибытием в военкомат. Или как-то еще уведомить военкомат об их изменении.
Поэтому после мобилизации (знаете, были некоторые проблемы и они были озвучены везде, в связи с тем что персональные данные были не уточнены) мы продолжаем уточнять данные каждого, кто у нас стоит на воинском учете», - пояснил Андрей Сурков.
А вот на сборы пензенцы повесток больше не получат (а если и получат 16 марта, то 17-го их аннулируют). Военком сообщил, что все уже призваны.
«Все, кому повестки пришли, уже находятся на сборах. В количестве более 140 человек», - уточнил он.
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