Пензенцы продолжат получать повестки в военкомат

16.03.2023 | 14:49

Повестки жителям Пензенской области так и будут приходить - их приглашают в военкоматы для уточнения личных данных. Об этом заявил военный комиссар региона Андрей Сурков на брифинге в четверг, 16 марта.

«В обязанности каждого гражданина входит уточнять свои личные данные при их изменении личным прибытием в военкомат. Или как-то еще уведомить военкомат об их изменении.

Поэтому после мобилизации (знаете, были некоторые проблемы и они были озвучены везде, в связи с тем что персональные данные были не уточнены) мы продолжаем уточнять данные каждого, кто у нас стоит на воинском учете», - пояснил Андрей Сурков.

А вот на сборы пензенцы повесток больше не получат (а если и получат 16 марта, то 17-го их аннулируют). Военком сообщил, что все уже призваны.

«Все, кому повестки пришли, уже находятся на сборах. В количестве более 140 человек», - уточнил он.