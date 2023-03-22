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Общество

Социальные пенсии пензенцев увеличатся с 1 апреля

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С 1 апреля социальные пенсии россиян будут проиндексированы на 3,3% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Индексация производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2023 года № 404.

Прибавку получат инвалиды, дети-инвалиды, пожилые граждане, имеющие небольшой стаж работы или вовсе никогда не работавшие, дети, потерявшие одного или обоих родителей, а также ряд других категорий пенсионеров.

В частности, социальная пенсия по возрасту вырастет с 6 924,83 до 7 153,35 рублей. Прибавка составит 228,52 руб.

Для детей-инвалидов, инвалидов 1-й группы с детства сумма вырастет с 16 619,39 до 17 167,83 руб. - на 548,44 руб. Для инвалидов 1-й и 2-й группы с детства пенсия вырастет на 457,04 руб. - с 13 849,69 до 14 306,73 руб.

У инвалидов 2-й группы прибавка составит 228,52 руб. (с 6 924,83 до 7 153,35 руб.), 3-й группы - 194,24 руб. (с 5 886,14 до 6 080,38 руб.).

Пенсия по потере кормильца вырастет с 6 924,83 до 7 153,35 - на 228,52 руб. При потере обоих кормильцев она составит 14 306 руб. (на 457,04 руб. больше, чем раньше).

В Соцфонде РФ напомнили, что с 1 января были на 4,8% проиндексированы страховые пенсии по старости.

В Пензенской области был произведен перерасчет более 383 тысяч страховых пенсий. Средний размер пособия составит 19 531 рубль.

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Источник — фото pixabay.com
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