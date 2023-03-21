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Общество

В Пензе зацвело и дало плоды кофейное дерево

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Про каждое растение биологи ботанического сада могут рассказывать с восхищением. И про особенность тилландсии уснеевидной, которую дети прозвали «мочалкой», впитывать воду, и про единственную монстеру в природе, плоды которой можно есть, - такие теперь выросли и в Пензе.

Но особую гордость специалисты испытывают за двух теплолюбивых представителей флоры. Одно из них - кофейное дерево, более всем известное как Coffea Arabica.

«Мы никак не могли дождаться не то что плодов, но даже цветков. Но этой весной растение порадовало нас довольно интенсивным цветением. На данный момент сохранился лишь один цветок, но в выходные он цвел довольно пышно. Также, помимо цветков, мы можем уже наблюдать полусозревшие плоды - это такие ягодки, внутри которых находится 1-2 кофейных зерна, которые как раз перемалываются, обжариваются и получается всеми любимый напиток», - рассказала биолог ботанического сада Светлана Юшковец.

Созревшие плоды пойдут на посевной материал. Так же поступят и с дарами шоколадного дерева.

«Научное название - Theobroma cacao. Его уникальность связана с тем, что это обладатель такого явления, как каулифлория, то есть цветение происходит прямо на стволах. Можно увидеть, как на стволе расположены совсем маленькие цветочки. У растений нашей полосы такого явления не наблюдается, только у очень редких некоторых тропических растений», - объяснила Светлана Юшковец.

Если все будет складываться удачно, то затем на стволе могут появиться плоды, внешне похожие на небольшую дыню, внутри которой находится от 30 до 50 какао-бобов. Впрочем, в положительном исходе ботаники пока не уверены, но сделают для этого все возможное. Например, будут искусственно опылять шоколадное дерево с помощью специальных кисточек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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