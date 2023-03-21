Старое оборудование планетария снимают с баланса города Пензы

21.03.2023 | 15:14

С баланса города Пензы собираются снять имущество, которое ранее находилось в планетарии. Его новым владельцем станет областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. Вопрос рассматривался на комиссии городской думы во вторник, 21 марта.

Как пояснила начальник управления муниципального имущества Мария Почевалова, планетарий для проведения реконструкции был передан Пензенской области. Теперь необходимо передать на уровень субъекта РФ оборудование, приборы и другие предметы, находившиеся внутри.

В перечень входят аппараты «Болид» балансовой стоимостью 2 634 руб., «Летящая межпланетная станция» (2 209 руб.), «Луноход» (2 238 руб.), «Полет к Марсу» (4 066 руб.), «Старт космического корабля» (3 630 руб.), «Стыковка кораблей» (1 930 руб.), «Венера-10» (2 222 руб).

Также в список включены глобусы Улукбека и разреза Земли (1 710 и 4 581 руб. соответственно), квадрант (1 900 руб.), коперниканский планетарий на пульте (6 719 руб.), макеты космических кораблей «Восток» (14 742 руб.), «Квант» (4 653 руб.), «Салют» (8 595 руб.) и «Мир» (13 956 руб.), планетарий «Малый Цейс» с пультом управления (37 474 и 12 140 руб.), 4-кадровая панорама на пульте (3 408 руб.) и мемориальная доска «Обсерватория метеорологическая деревянная» (12 335 руб.).

Окончательно вопрос о передаче аппаратов и оборудования обсерватории будет решаться на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 31 марта.

Ранее министр культуры и туризма Сергей Бычков заявил, что все старое оборудование, представляющее ценность, разместят в качестве музейных экспонатов в зале, посвященном истории планетария.