27 июня пензенцы смогут понаблюдать за метеорным потоком

26.06.2024 | 18:54

В четверг, 27 июня, жители Пензенской области смогут увидеть метеорный поток Июньские Боотиды. Именно в эту дату, вскоре после полнолуния, они достигнут максимальной активности.

«Наблюдать метеоры лучше всего в трехчасовой промежуток между закатом Солнца и восходом Луны. Никаких всплесков активности не ожидается, поэтому рассчитывайте максимум на 1-2 метеора в час», - предупредили специалисты Пензенского планетария.

По их словам, Июньские Боотиды выглядят как желтоватые или белые вспышки, но иногда, в зависимости от атмосферы, могут проскочить и искорки голубого цвета.

Вести наблюдение лучше за городом, на неосвещенной территории.

«Метеорный поток происходит от короткопериодической кометы 7P/Понса-Виннеке. Он непредсказуем. Всплески его активности были отмечены в 1998 году (50-100 метеоров в час) и в 2004 году (20-50 метеоров в час). Следующий всплеск ожидался в 2010 году, но тогда активность потока не превысила даже 10 метеоров в час», - уточнили в планетарии.