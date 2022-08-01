Старое оборудование планетария разместят в музее истории

01.08.2022 | 11:19

Пензенцы активно интересуются наполнением нового планетария и судьбой старого оборудования.

«Будет ли передан в музей цейсовский телескоп-рефрактор, который был в одной из башен старого планетария? Аппарат этот раритетный и ценный», - спросил один из читателей портала «ПензаИнформ».

Его обращение было переадресовано в региональное министерство культуры и туризма. В понедельник, 1 августа, оттуда поступил ответ.

«В 2019 году здание планетария, земельный участок и сохранившееся в здании движимое имущество (экспонаты, оборудование) были переданы в собственность Пензенской области, при этом интересующий вас телескоп-рефрактор в собственность Пензенской области не передавался. Все оборудование, представляющее ценность, включая оптико-механический прибор «Малый Цейс» (ЗКП-1), будет размещено в качестве музейных экспонатов в зале, посвященном истории планетария», - говорится в документе, подписанном министром Сергеем Бычковым.

Ранее на вопрос, «почему в списке закупок для планетария отсутствует телескоп, в старом был», чиновник ответил, что «в соответствии с современными противопожарными нормами организация подъема в одну из башен планетария, в которой ранее размещался телескоп, а соответственно и размещение в ней телескопа, не представляется возможным».