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Культура

Старое оборудование планетария разместят в музее истории

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Пензенцы активно интересуются наполнением нового планетария и судьбой старого оборудования.

«Будет ли передан в музей цейсовский телескоп-рефрактор, который был в одной из башен старого планетария? Аппарат этот раритетный и ценный», - спросил один из читателей портала «ПензаИнформ».

Его обращение было переадресовано в региональное министерство культуры и туризма. В понедельник, 1 августа, оттуда поступил ответ.

«В 2019 году здание планетария, земельный участок и сохранившееся в здании движимое имущество (экспонаты, оборудование) были переданы в собственность Пензенской области, при этом интересующий вас телескоп-рефрактор в собственность Пензенской области не передавался. Все оборудование, представляющее ценность, включая оптико-механический прибор «Малый Цейс» (ЗКП-1), будет размещено в качестве музейных экспонатов в зале, посвященном истории планетария», - говорится в документе, подписанном министром Сергеем Бычковым.

Ранее на вопрос, «почему в списке закупок для планетария отсутствует телескоп, в старом был», чиновник ответил, что «в соответствии с современными противопожарными нормами организация подъема в одну из башен планетария, в которой ранее размещался телескоп, а соответственно и размещение в ней телескопа, не представляется возможным».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вот так вот, глупомордые. Весь пердеж ваш был зря.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

) были переданы в собственность Пензенской области, при этом интересующий вас телескоп-рефрактор в собственность Пензенской области не передавался
Так куда делся телескоп?

Гость||

Гость писал(a):

Так куда делся телескоп?
Пропал в "созвездии" Кентавра...

Гость||

Под кроватью не смотрели?

Гость||

Гость писал(a):

Под кроватью не смотрели?
Это вопрос к прокуратуре о пропаже государственной собственности?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«в соответствии с современными противопожарными нормами организация подъема в одну из башен планетария, в которой ранее размещался телескоп, а соответственно и размещение в ней телескопа, не представляется возможным».
А на колокольню церкви можно, пускай даже и деревянную.

Гость||

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.

Гость||

В 1954 году обсерваторию переоборудовали в планетарий, установив в ней первый первый одноимённый аппарат. В 1975 году для учреждения купили в ГДР более современный прибор «Малый Цейс», после чего купол здания перестроили и в два раза увеличили Большой зал для наблюдений за звёздами. За годы работы планетарий посетили более полумиллиона человек. В его стенах читали лекции, вели научно-познавательные кружки, устраивали космические представления. В экспозиции планетария были представлены подлинные железные и каменные метеориты, астролябия, квадрант Улугбека, маятник Фуко, макеты небесных тел, стенды эволюции Земли. В зале космонавтики — макеты первого искусственного спутника Земли и орбитальных станций «Салют» и «Мир».

В 1987 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

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Если предмету более 50 лет,то это уже АНТИКВАРИАТ! Нашему телескопу 70,значит пропал не просто телескоп,а антикварный телескоп,представляющий антикварную и культурную ценность для Пензенского края?

Гость||

Планетарий и БЕЗ телескопа? Это кто ж из чиновников такое утвердил?

Имя: Гость
Комментарий:

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