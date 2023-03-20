В Пензе наградили победителей конкурса «Воспитать человека»

Их цель в жизни - воспитать человека. В школьном возрасте дети проводят со своими учителями большую часть времени. Конечно, педагог должен дать ребятам знания в определенной сфере, но все же главная задача взрослых - вырастить личность.
«Важно, чтобы мы их поддержали, имея тот запас педагогических знаний, в нужный момент сделали какие-то пометки, замечания», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.
В Пензе подвели итоги областного этапа всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». В финал этого тура прошло довольно большое количество преподавателей из районов региона.
Татьяна Наумова - учитель начальной школы в Нижнем Ломове, работает не только со своим классом. На базе образовательного учреждения создала и развивает студию детского телевидения.
«Мы занимаемся съемкой новостных сюжетов, социальных роликов, социальных реклам, различных телепередач. Ребята учатся писать сценарии, активно принимают участие в съемке. Поэтому я не могла обойти эту номинацию, она была для меня интересна. И конечно, хотелось во время конкурса познакомиться с другими участниками данной номинации», - рассказала призер конкурса.
Татьяна Наумова выступала в категории «Воспитание с помощью медиапространства».
В рамках конкурса определили сильнейших и в других номинациях. Преподаватели, которые стали призерами, получили по 10 тысяч рублей, победителям же вручили в два раза больше.
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