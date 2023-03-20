Индекс счастья россиян показал устойчивость

20.03.2023 | 15:20

В 2023 году индекс счастья в России составил 68 пунктов. Тот же показатель был годом ранее, утверждают эксперты ВЦИОМ.

Исследование они провели в преддверии Международного дня счастья, которое отмечается в понедельник, 20 марта. Согласно полученным данным, 82% респондентов чувствуют себя счастливыми. Треть из них (35%) – «определенно счастливы», а 47% - «скорее счастливы».

14% опрошенных заявили, что несчастны.

Ответили эксперты и на вопрос, в чем же заключается счастье для жителей страны. Для 24% респондентов - это семья, для 21% - здоровье свое и близких, для 20% - общая удовлетворенность жизнью, для 19% - хорошая работа.

«За весь период наблюдений минимальное значение индекса приходилось на 90-е годы: в 1992-м - 6 п., в 1990-м - 17 п., в 1991-м - 31 п., в 1998-м - 35 п. Вероятно, сказалась непростая социально-экономическая обстановка и политические перемены того периода», - отметили специалисты.

Ежегодно 20 марта ООН публикует Всемирный доклад о счастье (оценивает его уровень в разных странах на основе всемирного опроса Гэллапа). В 2022-м самыми счастливыми были жители Финляндии, Дании, Исландии и Швейцарии.