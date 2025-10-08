Экономика

Стало известно, как молодежь ПФО выбирает банковские карты

Печать
Telegram

Результаты опроса ВТБ, проведенного к форуму FINOPOLIS 2025, показали, что 39% молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту в подростковом возрасте, а большинство их них активно пользуются несколькими картами.

Большинство жителей округа до 25 лет пользуются 2-3 картами, у 22% есть только 1 активная карта, а у 33% их число достигает 4 и более. При этом количество дебетовых карт у молодых людей в разных регионах заметно отличается: в Северо-Западном округе половина опрошенных обходится 1 картой, молодежь Южного округа в 83% случаев предпочитает держать в кошельке 2-3 карты, а в Центральном округе чаще пользуются 4 и более картами.

Большинство респондентов в ПФО заявили, что самостоятельно принимают решение о выборе банка для выпуска своей первой карты. 11% советовались с близкими, но окончательный выбор делали сами. 39% доверились мнению семьи и друзей.

Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи в ПФО:

- быстрое и удобное мобильное приложение (78% респондентов);

- бесплатное обслуживание (72%);

- программа лояльности и бонусы (61%);

- надежность и известность банка (44%);

- скорость обслуживания и удобство сервисов (39%).

Важное значение при выборе банка для 78% опрошенной молодежи в ПФО имеет бренд. Этот критерий также играет большую роль для молодых людей в Южном (89%) и Центральном (86%) округах, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%), в Уральском округе (79%).

Молодые люди в ПФО чаще всего оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах, а также в интернете (по 33% соответственно). 11% используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте, еще столько же - для оплату мобильной связи.

Опрос ВТБ проводился в сентябре 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 25 лет в городах с населением от 100 тысяч человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети