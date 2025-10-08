Стало известно, как молодежь ПФО выбирает банковские карты

08.10.2025 | 15:24

Результаты опроса ВТБ, проведенного к форуму FINOPOLIS 2025, показали, что 39% молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту в подростковом возрасте, а большинство их них активно пользуются несколькими картами.

Большинство жителей округа до 25 лет пользуются 2-3 картами, у 22% есть только 1 активная карта, а у 33% их число достигает 4 и более. При этом количество дебетовых карт у молодых людей в разных регионах заметно отличается: в Северо-Западном округе половина опрошенных обходится 1 картой, молодежь Южного округа в 83% случаев предпочитает держать в кошельке 2-3 карты, а в Центральном округе чаще пользуются 4 и более картами.

Большинство респондентов в ПФО заявили, что самостоятельно принимают решение о выборе банка для выпуска своей первой карты. 11% советовались с близкими, но окончательный выбор делали сами. 39% доверились мнению семьи и друзей.

Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи в ПФО:

- быстрое и удобное мобильное приложение (78% респондентов);

- бесплатное обслуживание (72%);

- программа лояльности и бонусы (61%);

- надежность и известность банка (44%);

- скорость обслуживания и удобство сервисов (39%).

Важное значение при выборе банка для 78% опрошенной молодежи в ПФО имеет бренд. Этот критерий также играет большую роль для молодых людей в Южном (89%) и Центральном (86%) округах, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%), в Уральском округе (79%).

Молодые люди в ПФО чаще всего оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах, а также в интернете (по 33% соответственно). 11% используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте, еще столько же - для оплату мобильной связи.

Опрос ВТБ проводился в сентябре 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 25 лет в городах с населением от 100 тысяч человек.