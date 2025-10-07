54% жителей ПФО считают период охлаждения по кредитам необходимым

07.10.2025 | 15:46

Более половины жителей ПФО считают период охлаждения перед выдачей кредита свыше 50 тыс. рублей необходимой мерой для защиты от мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян в преддверии форума Finopolis 2025.

Период охлаждения - время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тыс. - 48 часов. Сервис работает с 1 сентября.

По результатам опроса ВТБ, 54% респондентов считают, что период охлаждения необходим для защиты от мошенников, и лишь 9% - что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально.

Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки.

ВТБ также провел опрос о сервисе «второй руки» (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам (38%), четверть - детям (подросткам), а каждый шестой - другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.

При этом большинство жителей ПФО хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в т. ч. вне банковской сферы, например иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (54%) и транспорта (45%).

Опрос ВТБ проводился 24-30 сентября 2025 года. В нем приняли участие 1 500 жителей в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек.