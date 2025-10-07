Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|17:33
Экономика

54% жителей ПФО считают период охлаждения по кредитам необходимым

Более половины жителей ПФО считают период охлаждения перед выдачей кредита свыше 50 тыс. рублей необходимой мерой для защиты от мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян в преддверии форума Finopolis 2025.

Период охлаждения - время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тыс. - 48 часов. Сервис работает с 1 сентября.

По результатам опроса ВТБ, 54% респондентов считают, что период охлаждения необходим для защиты от мошенников, и лишь 9% - что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально.

Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки.

ВТБ также провел опрос о сервисе «второй руки» (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). Более трети считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам (38%), четверть - детям (подросткам), а каждый шестой - другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.

При этом большинство жителей ПФО хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в т. ч. вне банковской сферы, например иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (54%) и транспорта (45%).

Опрос ВТБ проводился 24-30 сентября 2025 года. В нем приняли участие 1 500 жителей в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек.

