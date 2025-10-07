Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях

07.10.2025 | 11:40

Самыми востребованными операциями в цифровых рублях после массового внедрения в России новой формы валюты станут оплата налогов, пошлин и сборов и покупка товаров и услуг.

Этот прогноз следует из данных масштабного исследования «Цифровой рубль глазами россиян», проведенного в преддверии форума «Финополис-2025» банком ВТБ и Brand Analytics.

Исследование включает две составляющие. Первая часть - всероссийский опрос, в котором приняли участие респонденты в возрасте 18-65 лет, жители крупных городов с населением свыше 100 000 человек во всех регионах России. Вторая часть - анализ обсуждения россиянами темы цифрового рубля в социальных сетях.

По данным опроса, топ-5 самых ожидаемых операций в цифровых рублях возглавляют оплата государственных пошлин и оплата налогов - эти опции называют самыми ожидаемыми в 43% случаев. На третьем месте с минимальным отрывом - получение государственных выплат (39% ответов). Замыкают топ-5 операций переводы между пользователями (36%) и получение зарплаты (28%).

В рамках опроса исследователи просили респондентов представить, что они получили какую-то выплату в цифровых рублях - например, зарплату или ее часть, какую-то государственную выплату, денежный перевод и прочее. Почти половина респондентов (42%) ответили, что будут использовать эти деньги наравне с наличными и безналичными деньгами, оставив на счете в цифровых рублях, а каждый десятый ответил, что для него не имеет значения, в каком виде тратить полученные деньги - в виде цифровых рублей, наличных или безналичных.

Среди наиболее важных преимуществ цифрового рубля россияне называют надежность - средства хранятся напрямую в ЦБ РФ (41% ответов), снижение комиссий при переводах и платежах (39%), а также осуществление доступа к счету цифрового рубля через мобильное приложение любого банка (38%).

Как показало исследование, готовы получать зарплату в цифровых рублях 68% опрошенных россиян. Еще 12% респондентов пока не дают однозначного ответа. Точно не хотят использовать цифровые рубли для этих целей только 20% респондентов.

Среди условий, на которых россияне готовы получать зарплату в цифровых рублях, оказались возможности получения бонусов и дополнительных выгод (44%), а также получения выплат по удобному для пользователя графику, например раз в неделю или ежедневно (22%).

В социальных медиа предстоящее массовое внедрение цифрового рубля - одна из наиболее обсуждаемых среди россиян тем, связанных с развитием финансовых технологий. Его сравнивают с наличными деньгами (21% обсуждений), говорят о нем в контексте получения пособий и льгот (17%), прозрачности платежей (16%), безопасности расчетов (13%), а также технологичности и инновационности цифровой валюты (12%) и др.