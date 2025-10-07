Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|12:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Экономика

Россияне назвали самые ожидаемые операции в цифровых рублях

Печать
Telegram

Самыми востребованными операциями в цифровых рублях после массового внедрения в России новой формы валюты станут оплата налогов, пошлин и сборов и покупка товаров и услуг.

Этот прогноз следует из данных масштабного исследования «Цифровой рубль глазами россиян», проведенного в преддверии форума «Финополис-2025» банком ВТБ и Brand Analytics.

Исследование включает две составляющие. Первая часть - всероссийский опрос, в котором приняли участие респонденты в возрасте 18-65 лет, жители крупных городов с населением свыше 100 000 человек во всех регионах России. Вторая часть - анализ обсуждения россиянами темы цифрового рубля в социальных сетях.

По данным опроса, топ-5 самых ожидаемых операций в цифровых рублях возглавляют оплата государственных пошлин и оплата налогов - эти опции называют самыми ожидаемыми в 43% случаев. На третьем месте с минимальным отрывом - получение государственных выплат (39% ответов). Замыкают топ-5 операций переводы между пользователями (36%) и получение зарплаты (28%).

В рамках опроса исследователи просили респондентов представить, что они получили какую-то выплату в цифровых рублях - например, зарплату или ее часть, какую-то государственную выплату, денежный перевод и прочее. Почти половина респондентов (42%) ответили, что будут использовать эти деньги наравне с наличными и безналичными деньгами, оставив на счете в цифровых рублях, а каждый десятый ответил, что для него не имеет значения, в каком виде тратить полученные деньги - в виде цифровых рублей, наличных или безналичных.

Среди наиболее важных преимуществ цифрового рубля россияне называют надежность - средства хранятся напрямую в ЦБ РФ (41% ответов), снижение комиссий при переводах и платежах (39%), а также осуществление доступа к счету цифрового рубля через мобильное приложение любого банка (38%).

Как показало исследование, готовы получать зарплату в цифровых рублях 68% опрошенных россиян. Еще 12% респондентов пока не дают однозначного ответа. Точно не хотят использовать цифровые рубли для этих целей только 20% респондентов.

Среди условий, на которых россияне готовы получать зарплату в цифровых рублях, оказались возможности получения бонусов и дополнительных выгод (44%), а также получения выплат по удобному для пользователя графику, например раз в неделю или ежедневно (22%).

В социальных медиа предстоящее массовое внедрение цифрового рубля - одна из наиболее обсуждаемых среди россиян тем, связанных с развитием финансовых технологий. Его сравнивают с наличными деньгами (21% обсуждений), говорят о нем в контексте получения пособий и льгот (17%), прозрачности платежей (16%), безопасности расчетов (13%), а также технологичности и инновационности цифровой валюты (12%) и др.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети