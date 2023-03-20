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Общество

Бековский суд постановил считать «умершего» живым

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Житель Бековского района, устроившийся работать вахтовым методом на предприятии в Москве, неожиданно чуть не лишился места. Мужчину потребовали уволить в связи с его смертью.

Органы Пенсионного фонда России по Москве и Московской области посоветовали бековчанину обратиться в ЗАГС с документами и уточнить, кто же на самом деле умер и на кого выписали свидетельство о смерти.

«Оказалось, что гражданин с его данными умер в сентябре 2022 года. Мужчине рекомендовали обратиться в суд, так как личные данные умершего лица по составленным на него документам совпадают с его (заявителя) данными, а именно фамилией, именем, отчеством и датой рождения. В ином порядке, кроме судебного, доказать, что он является живым, не представляется возможным», - рассказали в пресс-службе Бековского районного суда.

Служители Фемиды установили, что ЗАГС действительно выдал свидетельство о смерти на мужчину, данные которого идентичны тем, что есть у живого бековчанина. Документ создали на основе медицинского свидетельства о смерти.

Известно, что органы ЗАГС ведут государственную регистрацию актов гражданского состояния: рождения, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти. Основанием служат соответствующие документы.

«Как следует из материалов дела, в частности записи акта о смерти умершего лица, в нем имеются отметки об умершем бековчанине, однако данные о месте его рождении, гражданстве, месте жительства, документе, удостоверяющем личность данного умершего лица, отсутствуют», - пояснили в суде.

Служители Фемиды учли все обстоятельства и пришли к выводу, что запись о смерти нельзя соотнести с заявителем, так как в ней не отражены идентифицирующие сведения (место рождения, гражданство, место жительства, документ, удостоверяющий личность). Тем не менее не исключен факт смерти другого гражданина с теми же фамилией, именем, отчеством, датой рождения.

В итоге суд удовлетворил требование мужчины признать его живым, теперь он может получать зарплату, льготы, платить налоги.

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