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Общество

Пензенцы не стали отказываться от бесплатной флюорографии

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По субботам в марте в поликлинике областной туберкулезной больницы можно бесплатно пройти флюорографию в рамках традиционной ежегодной акции по борьбе с опасным заболеванием. Записываются активно - иногда получается до 80 желающих в день.

«Желающих очень много, потому что мы находимся в шаговой доступности, для людей удобно, что акция по субботам, бесплатно - все довольны. Результат - сразу. На последнюю субботу записалось около 70 человек, всех примем, успеем», - рассказала медсестра поликлиники Елена Кочеткова.

«Я решил для себя и чтобы иметь возможность хотя бы в бассейн сходить», - пояснил житель Пензы.

Благодаря флюорографии на прошлой неделе были выявлены различные патологии у нескольких человек. Их пришлось отправить на дальнейшее обследование.

Такая диагностика помогает не только в борьбе с болезнью, говорят специалисты.

«Можно выявить онкологию на ранних стадиях. Если ежегодно проходить, то вероятность запущенной степени рака легкого снижается, уже не пропустим. Критично увеличенные лимфоузлы тоже видны на флюорографии», - сообщил заведующий отделением лучевой диагностики областной туберкулезной больницы Александр Шапошников.

На сегодняшний день туберкулез остается непобежденным.

«Пока есть социально незащищенные группы населения и асоциальные лица, он будет распространяться. Это статистика не только по стране, но и за рубежом такая тенденция есть», - подчеркнул Александр Шапошников.

При своевременном обследовании и обращении к врачу, непрерывном лечении под контролем медиков туберкулез слабеет и отступает.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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