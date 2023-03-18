Пензенцев призвали сообщать, где торгуют смертью

18.03.2023 | 19:45

Сообщить, где торгуют смертью, предлагают пензенцам сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и волонтеры проекта «Стоп наркотик». Вместе они раздали жителям города информационные листовки. Акция прошла в областном центре на Фонтанной площади.

«Участники мероприятия обращали внимание прохожих на то, что в жизни всегда есть альтернатива наркотическим средствам, а именно занятия спортом, клубы по интересам, волонтерские движения, молодежные объединения. Подобные мероприятия проходят на регулярной основе», - рассказал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

«Многие люди просто не знают и не понимают всю опасность», - отметила волонтер Елизавета Метелкина.

Кроме того, в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции проводят встречи с учащимися школ и высших учебных заведений, где также рассказывают о вреде наркотиков.

«Уважаемые жители города Пензы и Пензенской области! В настоящее время проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Если у вас есть какая-либо информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, убедительная просьба сообщать на телефон доверия УМВД России 59-10-10», - обратился к гражданам Михаил Тюрин.

Анонимность гарантируется.