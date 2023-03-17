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Общество

Токсиколог назвал продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

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Некоторые продукты опасно держать в холодильнике. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Не рекомендую хранить в холодильнике бананы и другие экзотические фрукты, например, манго. Такие продукты быстрее чернеют и выделяют газы: индол, скатол, сероводород и другие», - предупредил он.

Врач также не советует держать в холоде картофель, помидоры и лук: они быстрее чернеют, в них начинаются нежелательные химические реакции.

«Сюда же можно отнести и ягоды - ставьте их не в холодильник, а в место, куда не попадают солнечные лучи, чтобы не начался процесс брожения», - посоветовал токсиколог.

Михаил Кутушов отметил, что любая зелень также тяжело переносит холод. «Она быстрее вянет, задыхается или потеет. Для нее, как и для ягод, нужно найти место прохладное, но без сильно низких температур», - порекомендовал он.

По словам врача, в холодильнике также не рекомендуется хранить мед, консерванты и хлеб.

«В хлебе живые бактерии начинают брожение, он становится влажным, появляется плесень. Хлеб можно только замораживать! Размороженный хлеб даже более полезный, нежели свежеиспеченный», - дал совет эксперт.

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