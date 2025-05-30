Почему нельзя вешать магниты на холодильник?

30.05.2025 | 14:50

Вопрос от интернет-пользователя

Приходил мастер ремонтировать холодильник, увидел на дверце сувениры на магнитах и велел все снять. Почему их нельзя вешать?

Ответ специалиста

Есть несколько причин, почему не стоит вешать магниты на холодильник. Из самых очевидных - это негативное влияние на устройство.

Сильные магниты могут повредить электронику, например, если расположены вблизи датчиков и панелей управления. Особенно это касается современных моделей холодильников, оснащенных дисплеями.

Кроме того, постоянное прикрепление и снятие магнитов может привести к царапинам. Применение такого декора требует осторожности.

Кроме того, когда магниты оставляют надолго, под ними скапливается грязь. При высокой влажности в помещении из-за этого возрастает риск коррозии.