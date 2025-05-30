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Общество

Черешня поможет быстро заснуть и хорошо выспаться

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В преддверии сезона черешни об ее свойствах рассказала «Газете.Ru» детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

«Все мы знаем, что калий помогает регулировать давление и улучшает работу сердца. Но далеко не все знают, что минерал в огромном количестве содержится в черешне. При регулярном употреблении она способствует мягкому выведению лишней жидкости, не вымывая при этом другие важные микроэлементы», - рассказала она.

Темный насыщенный цвет придают черешне антоцианы. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствами и помогают справиться с отеками и болями в суставах.

Кроме того, в ягоде есть витамин С, бета-каротин и цинк - мощный комплекс для иммунной защиты, необходимой для восстановления после болезней, стрессов, активной физической нагрузки.

Черешня положительно влияет на гормональный фон у женщин благодаря растительным фитоэстрогенам: она помогает смягчить перепады настроения, сократить отечность, ослабить головные боли.

Еще одно вещество, которое содержится в ягоде, - гормон сна мелатонин. По словам Дарьи Хайкиной, если съесть умеренную порцию черешни во второй половине дня, заснуть будет легче, а качество сна повысится.

«Сколько можно съесть черешни? Оптимально - горсть (100-150 г) в день. Лучше - после основного приема пищи, а не на голодный желудок. И не тазиками, как мы все привыкли: даже полезная ягода в большом количестве может вызывать вздутие и скачки сахара», - рекомендовала врач.

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