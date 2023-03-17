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Общество

Под Пензой до сих пор не устранили последствия разлива дизтоплива

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На станции Селикса продолжают ликвидировать последствия разлива дизельного топлива, случившегося 10 марта. В тот день в грузовом поезде протекла одна из цистерн.

«Распространение загрязнения остановлено. Результаты лабораторных исследований проб воздуха - в норме», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

С 10 по 17 марта в полосе отвода на месте утечки дизтоплива и вдоль границ домовладений для предотвращения подтопления талыми загрязненными водами проводили обваловку участка, обработку сорбентом (более 400 кг), уложили 60 метров сорбирующих бонов, более 200 сорбирующих салфеток и матов.

«Оборудована нефтяная ловушка. Суспензия из талых вод и нефтепродуктов, собранная с помощью ловушки, передается на очистные сооружения. В работах по очистке территории задействовано 58 железнодорожников, специализированная организация «Экоспас», 3 единицы тяжелой техники, железнодорожные цистерны для сбора талых вод с примесью нефтепродуктов», - добавила Валерия Митякина.

По факту разлива нефтепродуктов проводится проверка. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

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