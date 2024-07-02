Губернатор встретился в Москве с Дмитрием Патрушевым

02.07.2024 | 15:30

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился в Москве с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Патрушевым и доложил ему о развитии АПК и реализации нацпроекта «Экология» в регионе.

Индекс сельхозпроизводства в 2023 году составил 106,8%, производства пищевой продукции - 108,1%. Это выше средних показателей по стране. Пензенская область не только удовлетворяет внутренние потребности, но и экспортирует продукцию АПК.

В регионе регистрируется положительная динамика в животноводстве: итоги первого квартала 2024 года лучше, чем за тот же период прошлого. Произведено более 121 тыс. тонн скота и птицы, более 96 тыс. тонн молока, уточнили в областном правительстве.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Пензе расчищают пруд на ручье - работы завершат в декабре.

По федеральному проекту «Сохранение лесов» в регионе ведется восстановление лесов, закупается техника: приобретено 56 единиц лесопожарной и лесохозяйственной, а также 179 единиц спецоборудования.

«С 2021 года объем финансирования государственной программы «Развитие лесного хозяйства Пензенской области» увеличился на треть - с 334 до 441 миллиона рублей. При этом за счет бюджета Пензенской области темп прироста финансирования программы составляет 76% - с 66 до 116,5 миллионов рублей», - сообщил вице-премьеру Олег Мельниченко.