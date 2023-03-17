Сетевое издание|18+|Пятница|17 мар 2023|16:59
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Общество

Коммунальщики объяснили, почему моют дороги во время дождя

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Предчувствуя негативную реакцию, представители городского управления ЖКХ заранее объяснили пензенцам, зачем дорожники моют улицы в дождь.

В пятницу, 17 марта, в telegram-канале управления появился пост, в котором рассказывалось о приведении в порядок объектов улично-дорожной сети после зимы.

В сообщении подчеркивается, что помывка дорог в дождь гораздо экономичнее и эффективнее, чем в солнечную сухую погоду, потому что «смыть размягченную дождем грязь проще и в результате дороги быстрее становятся чище».

«Кроме того, во время дождя происходит более интенсивное загрязнение дорожного покрытия - на проезжую часть стекает грязь с машин и колес автомобилей, попадает грунт с газонов. Если эти загрязнения своевременно не ликвидировать, то при высыхании их достаточно сложно убрать», - говорится в посте.

Ранее пензенцы, оказавшись свидетелями помывки дорог во время осадков, недоумевали: зачем тратить силы, время и средства на бесполезную работу? Теперь они получили ответ на свой вопрос.

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Источник — фото Управления ЖКХ г. Пензы
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