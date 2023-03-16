Житель села Кижеватово заплатит за аудиозапись во «ВКонтакте»

Жителя села Кижеватово Бессоновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов в соцсети «ВКонтакте».
На своей страничке мужчина разместил аудиозапись о фашизме, включенную в перечень запрещенных.
Сотрудники правоохранительных органов при проверке обнаружили файл и возбудили в отношении сельчанина дело об административном правонарушении.
На суде мужчина признал свою вину, объяснил, что не осознавал смысла записи и уже удалил ее.
В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.
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