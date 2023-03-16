Житель села Кижеватово заплатит за аудиозапись во «ВКонтакте»

16.03.2023 | 11:46

Жителя села Кижеватово Бессоновского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов в соцсети «ВКонтакте».

На своей страничке мужчина разместил аудиозапись о фашизме, включенную в перечень запрещенных.

Сотрудники правоохранительных органов при проверке обнаружили файл и возбудили в отношении сельчанина дело об административном правонарушении.

На суде мужчина признал свою вину, объяснил, что не осознавал смысла записи и уже удалил ее.

В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.