В Пензе экс-директора МУП по очистке города осудили за растрату

02.11.2025 | 10:24

В Пензе вынесли приговор бывшей руководительнице МУП по очистке города. Женщина починила личный автомобиль за казенный счет.

Все случилось 9 сентября 2024-го. Пензячка на своем Nissan X-Trail попала в ДТП на улице Осенней - врезалась в бетонное ограждение.

Она не захотела восстанавливать машину за собственный счет и решила воспользоваться деньгами предприятия.

Пензячка поручила подчиненному подыскать станцию техобслуживания и от имени МУП заключила договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт двух машин, находившихся на балансе организации.

Фактически же мастер восстанавливал лишь один автомобиль - личный Nissan директора. На это ушло более 176 000 рублей.

Пензячку обвинили в растрате, совершенной с использованием служебного положения.

«Вину в совершении инкриминируемого коррупционного преступления женщина признала. Ущерб, причиненный организации, она возместила в полном объеме», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Экс-руководительнице назначили наказание в виде штрафа 200 000 рублей. Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.