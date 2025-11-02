Криминал

В Пензе экс-директора МУП по очистке города осудили за растрату

Печать
Telegram

В Пензе вынесли приговор бывшей руководительнице МУП по очистке города. Женщина починила личный автомобиль за казенный счет.

Все случилось 9 сентября 2024-го. Пензячка на своем Nissan X-Trail попала в ДТП на улице Осенней - врезалась в бетонное ограждение.

Она не захотела восстанавливать машину за собственный счет и решила воспользоваться деньгами предприятия.

Пензячка поручила подчиненному подыскать станцию техобслуживания и от имени МУП заключила договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт двух машин, находившихся на балансе организации.

Фактически же мастер восстанавливал лишь один автомобиль - личный Nissan директора. На это ушло более 176 000 рублей.

Пензячку обвинили в растрате, совершенной с использованием служебного положения.

«Вину в совершении инкриминируемого коррупционного преступления женщина признала. Ущерб, причиненный организации, она возместила в полном объеме», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Экс-руководительнице назначили наказание в виде штрафа 200 000 рублей. Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети