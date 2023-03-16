Сетевое издание|18+|Четверг|16 мар 2023|13:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Выплаты из маткапитала все пензенцы будут получать в один день

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Социальный фонд России вводит единую дату выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Средства будут перечисляться 5-го числа за предыдущий месяц.

Сейчас в Пензенской области выплата из материнского капитала производится за текущий месяц, то есть в марте семьи получают ее за март, в апреле - за апрель. В марте деньги переводят, как и раньше, с 3-го по 26-е число. Апрель станет переходным периодом - деньги придут после 25-го числа.

С мая начнут применяться новые правила: средства за этот месяц поступят на счет получателям 5 июня.

«Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться. Отделение Социального фонда России по Пензенской области в ближайшее время проведет рассылку уведомлений об изменении даты выплаты материнского капитала», - сообщили в пресс-службе.

Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. В Пензенской области доходы не должны превышать 24 150 рублей на человека в месяц. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка (в Пензенском регионе - 11 820 рублей).

До 2023 года ежемесячные выплаты из материнского капитала можно было оформить только на второго ребенка в семье. С этого года выплату можно получать на каждого малыша в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте