Выплаты из маткапитала все пензенцы будут получать в один день

16.03.2023 | 12:08

Социальный фонд России вводит единую дату выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Средства будут перечисляться 5-го числа за предыдущий месяц.

Сейчас в Пензенской области выплата из материнского капитала производится за текущий месяц, то есть в марте семьи получают ее за март, в апреле - за апрель. В марте деньги переводят, как и раньше, с 3-го по 26-е число. Апрель станет переходным периодом - деньги придут после 25-го числа.

С мая начнут применяться новые правила: средства за этот месяц поступят на счет получателям 5 июня.

«Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться. Отделение Социального фонда России по Пензенской области в ближайшее время проведет рассылку уведомлений об изменении даты выплаты материнского капитала», - сообщили в пресс-службе.

Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. В Пензенской области доходы не должны превышать 24 150 рублей на человека в месяц. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка (в Пензенском регионе - 11 820 рублей).

До 2023 года ежемесячные выплаты из материнского капитала можно было оформить только на второго ребенка в семье. С этого года выплату можно получать на каждого малыша в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения.