Опубликован график перечисления июньских пособий

Пензенское отделение Социального фонда РФ обнародовало график перечисления пособий в июне.
3-го числа жителям региона переведут 15 видов пособий. В их числе:
- единое пособие;
- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;
- выплата по уходу за детьми до 1,5 года (неработающим родителям).
В этот же день начислят социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиацию, пособие детям военнослужащих и другие.
5 июня переведут ежемесячную выплату из средств материнского капитала, а 7-го - пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (работающим родителям).
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