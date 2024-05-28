Опубликован график перечисления июньских пособий

28.05.2024 | 09:21

Пензенское отделение Социального фонда РФ обнародовало график перечисления пособий в июне.

3-го числа жителям региона переведут 15 видов пособий. В их числе:

- единое пособие;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;

- выплата по уходу за детьми до 1,5 года (неработающим родителям).

В этот же день начислят социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиацию, пособие детям военнослужащих и другие.

5 июня переведут ежемесячную выплату из средств материнского капитала, а 7-го - пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (работающим родителям).