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Общество

Опубликован график перечисления июньских пособий

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Пензенское отделение Социального фонда РФ обнародовало график перечисления пособий в июне.

3-го числа жителям региона переведут 15 видов пособий. В их числе:

- единое пособие;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;

- выплата по уходу за детьми до 1,5 года (неработающим родителям).

В этот же день начислят социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиацию, пособие детям военнослужащих и другие.

5 июня переведут ежемесячную выплату из средств материнского капитала, а 7-го - пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (работающим родителям).

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