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Общество

Выплаты за участие в СВО защитят от списания при банкротстве

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Во вторник, 21 мая, Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от списания по долгам средств участников спецоперации.

Нововведение позволит исключить из конкурсной массы при банкротстве денежные средства, которые начисляют военнослужащему, сотруднику спецслужб, добровольцу, контрактнику, если он участвует в СВО.

Такие же меры защиты депутаты предполагают предоставить участникам и других боевых действий, а также контртеррористических операций.

«Выплаты бойцам СВО и другим участникам боевых действий должны быть защищены от списания по долгам. Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в «конкурсную массу» и изымались при банкротстве», - цитирует «Парламентская газета» председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он напомнил, что сейчас нельзя забрать у должника единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума и алименты. По мнению Володина, будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций.

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