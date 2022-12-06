Общество

Пензенцы смогут получать выплаты на каждого ребенка из маткапитала

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Жители Пензенской области могут воспользоваться материнским капиталом, чтобы ежемесячно получать выплаты на детей.

Соответствующий документ подписан Президентом РФ и опубликован на портале правовой информации.

Теперь часть маткапитала можно направить на выплаты каждому ребенку в семье в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Раньше деньги переводились лишь на второго ребенка до достижения им 3 лет.

Сейчас для трудоспособных пензенцев прожиточный минимум равен 12 745 рублям, для детей - 11 442 рублям, а для пенсионеров - 10 319 (9 381).

Напомним, что с 1 января 2023 года размер прожиточного минимума проиндексируют на 3,3%.

В среднем по России он составит 14 375 рублей. Для трудоспособного населения - 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля.

Также известно, что в 2023 году увеличится материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка подрастет до 590 000 рублей, а на второго - почти до 780 000 рублей.

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