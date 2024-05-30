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Общество

С 1 июня пенсии повысят двум категориям граждан

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С 1 июня две категории пенсионеров ждет автоматическое повышение выплат. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Первая категория - это пенсионеры, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Для них вдвое увеличивается фиксированная выплата в составе пенсии. В этом году прибавка составляет 8 134 рубля 88 копеек, то есть размер выплаты станет 16 269 рублей.

Вадим Виноградов подчеркнул: прибавка назначается в момент исполнения 80 лет, но выплачивается только со следующего месяца. Она касается получателей страховой пенсии по старости и не распространяется на тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца.

Вторая категория, которой коснется повышение, - работающие пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля.

«Так как работающим гражданам пенсионного возраста индексация пенсий не полагается, после выхода на заслуженный отдых происходит перерасчет ежемесячных пенсионных выплат с учетом пропущенных индексаций. Пенсия увеличивается уже на второй месяц после увольнения», - пояснил эксперт.

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