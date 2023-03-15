В Пензенской области выросла плата родителей за путевку в лагерь

15.03.2023 | 12:21

Родительская плата за путевки в загородные детские лагеря в 2023 году повышается. Об этом в среду, 15 марта, сообщила заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

«На днях начинается заявочная кампания на отдых детей в загородных лагерях. В этом году на приобретение путевок выделено около 397 млн рублей», - рассказала она.

Как уточнила Ирина Осетрова, стоимость путевки выросла на 14% и достигла 22 215 рублей.

Также замминистра напомнила, что родительская плата составляет 25% от стоимости путевки. Теперь это 5 568 рублей, на 600 рублей больше, чем в прошлом году.

По мнению Осетровой, увеличение является небольшим и не должно повлиять на количество желающих отправить детей на загородный отдых.

«Есть и еще одно изменение: в отличие от 2022 года в 2023-м не предусмотрен кешбэк», - проинформировала Ирина Осетрова.