В пензенском лагере «Юность» полным ходом идет ремонт медблока

09.04.2024 | 15:47

В пензенском лагере «Юность» ремонтируют медицинский блок. Общая стоимость работ составила 2 млн 731 тыс. рублей. Деньги выделяются из федерального, регионального и городского бюджетов.

Рабочие уже частично утеплили и оштукатурили стены, установили металлические двери. В ближайшее время они займутся внутренней отделкой помещений.

«Все строительные мероприятия проходят по графику. Здание должно быть сдано в эксплуатацию до 15 мая», - сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко.

Ранее сообщалось, что при капремонте медблока в «Юности» заменят кровлю, восстановят фасад и приведут в порядок отмостку.

В капитальном ремонте также нуждается корпус № 3. Открытый конкурс на проведение работ был объявлен 9 февраля этого года на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила 7 млн 2 тыс. рублей.

Кроме того, в «Юности» хотят отремонтировать бассейн. Сооружение и сети износились, объект требуется снести и возвести новый. Стоимость работ - 8 млн 359 тыс. рублей.