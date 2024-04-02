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Общество

На ремонт пензенского спортлагеря выделили больше 200 млн рублей

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В Пензенской области на благоустройство и возведение двух новых корпусов спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан» направили 219 млн рублей.

Подобные суммы на ремонт лагеря не выделялись на протяжении последних 30 лет, заявил первый зампред правительства области Олег Ягов на брифинге во вторник, 2 апреля.

В лагере не только построят два новых корпуса, но и проведут множество других работ. Так, до конца мая 2024-го планируют установить оборудование для водоочистки, резервный генератор, резервуар насосной станции пожаротушения, подвести хозяйственно-питьевой и пожарный водопроводы. Кроме того, специалисты проложат тепловые сети и заново подключат сети электроснабжения.

Подрядчик обещает, что все работы завершат к 1 июня.

Предполагается, что с 2024 года «Меридиан» станет круглогодичным спортивным лагерем. Как сообщил Олег Ягов, уже начали поступать заявки из многих регионов РФ на отдых в этом месте, «Меридиан» будет очень востребованным.

Этим летом в лагере организуют 2 смены (отдохнут до 400 детей), а также учебно-тренировочные сборы для отряда содействия полиции «Тигр» - «Меридиан» примет 500 бойцов.

Помимо этого, в 2024-м собираются открыть после трехгодичного ремонта кузнецкий лагерь «Луч». Объект существенно модернизировали, отремонтировали медблок, жилые корпуса, столовую. Планируется, что за 3 летних смены там отдохнут 528 детей.

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