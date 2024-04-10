В гордуме предложили готовить юных пензенцев к суровой действительности

10.04.2024 | 15:27

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 10 апреля, речь шла о летнем отдыхе детей. Депутат Петр Чугай высказал точку зрения: школьников в лагерях необходимо готовить к суровой действительности, обучать навыкам обороны и нацеливать на сдачу норм ГТО, причем не по одной дисциплине, а по нескольким.

Ветеран напомнил, что несколько десятилетий назад молодежь была готова к встрече с врагом в плане физического развития и обладания навыками обращения с техникой и оружием.

Сейчас, по мнению Петра Чугая, требуется то же самое - к примеру, юноши должны уметь управлять беспилотниками.

В лагерях неплохо было бы организовать встречи школьников с участниками спецоперации, которые будут своими рассказами воспитывать детей патриотами, считает он.

«Исходя из сегодняшней ситуации, нужно, чтобы в ходе боевых действий военнослужащий был физически здоров, умел стрелять, плавать, преодолевать препятствия. Несколько лет назад мы обрадовались возрождению ГТО. Но значок дают за выборные дисциплины. А мы должны готовить молодежь к экстремальным условиям», - заявил депутат.

Ранее в Пензе с учащимися колледжа транспортных технологий отработали навыки ведения боевых действий в условиях города, работы в парах и ведения огня из разных положений. Для них провели урок мужества в новом формате. В качестве учителей выступили действующие участники специальной военной операции.