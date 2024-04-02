Министр объяснил, почему некоторые лагеря не примут детей

02.04.2024 | 15:58

В Пензенской области в этом году не будут работать лагеря труда и отдыха в Башмаковском, Белинском и Шемышейском районах. В них проходит капитальный ремонт.

Об этом на брифинге во вторник, 2 апреля, рассказал министр образования региона Алексей Комаров.

Также в наступающем сезоне не откроет свои двери «Ласточка» в Кузнецком районе. Сейчас решается вопрос о ремонте, проектно-сметная документация готова.

Всего в регионе за время летней оздоровительной кампании ребят примут 364 лагеря: 14 загородных, 327 - дневного пребывания, 22 - труда и отдыха и 1 палаточный.

Кампания охватит 129 500 детей - на 500 больше, чем в 2023-м. Стоимость путевок увеличится на 4,5% и составит 23 214 рублей за смену продолжительностью 21 день (22 215 - в 2023-м). Родительская плата - 5 812 рублей (против прежних 5 562).

В пришкольных лагерях на питание детей выделяются средства из расчета 186 рублей в день (в 2023-м - 176 руб.). Родительская плата устанавливается муниципалитетом и в зависимости от этого решения составит от 20 до 60 рублей в день (в Пензе - 62 рубля).