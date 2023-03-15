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Общество

В минлесхозе региона предупредили о выходе медведей из спячки

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Жителей Пензенской области попросили обходить густые заросли во избежание встречи с проснувшимся бурым медведем.

Выход из зимней спячки этого животного ожидается в ближайшее время.

«При посещении лесных массивов необходимо держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно, и принять меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Также следует избегать длительного продвижения через густые заросли», - напомнили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Бурый медведь - нехарактерный для Пензенской области вид. Однако в последние годы следы хозяина леса находят все чаще.

Так, в сентябре 2022-го их обнаружили вблизи Сосновоборска. В августе на след бурого медведя наткнулись в Кузнецком районе.

Всего, по оценкам специалистов, в регионе обитают 5-6 особей бурого медведя. Речь в первую очередь о лесах Сосновоборского, Никольского, Шемышейского, Лунинского, Городищенского и Кузнецкого районов.

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Источник — фото pixabay.com
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