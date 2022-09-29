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Общество

Следы бурого медведя обнаружили вблизи Сосновоборска

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В Сосновоборском районе уже в третий раз за год обнаружили следы бурого медведя. Их нашли вблизи Сосновоборска во вторник, 27 сентября.

Ранее обитание этого животного в данном районе подтвердили в апреле, а в июне лесной хозяин попал в объектив фотоловушки.

В августе след бурого медведя нашли в Кузнецком районе.

Данный вид нехарактерен для Пензенской области, однако начиная с осени 2018 года в ряде мест встречаются следы его пребывания. Всего, по оценкам специалистов, в регионе обитают 5-6 особей бурого медведя. Речь в первую очередь о лесах Сосновоборского, Никольского, Шемышейского, Лунинского, Городищенского и Кузнецкого районов.

«При посещении лесных массивов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Избегать длительного продвижения через густые заросли», - предупредили пензенцев в пресс-службе регионального минлесхоза.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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