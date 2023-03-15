Судебные приставы расскажут пензенцам о правах мобилизованных

В четверг, 16 марта, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области пройдет день приема, темой которого станет защита прав мобилизованных граждан.
В течение дня в аппарате и структурных подразделениях управления обратившимся будет оказана консультативная и практическая помощь.
«Все вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их родственников, будут рассмотрены должностными лицами», - сообщили в пресс-службе.
Прием будет проводиться с 10:00 до 18:00. В Пензе он состоится в здании регионального управления ФССП, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 17а. При себе необходимо иметь паспорт.
Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» официального сайта ведомства https://r58.fssp.gov.ru.
Также жители региона будут иметь возможность обратиться к судебным приставам посредством видео-конференц-связи.
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