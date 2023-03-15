Стало известно, хватает ли денег на выплаты семьям мобилизованных

15.03.2023 | 14:36

«Хватает ли в Пензе денег на выплаты, положенные членам семей мобилизованных? Нет семей, которых обделили вниманием?» - такой вопрос на заседании комиссии гордумы в среду, 15 марта, задал депутат Андрей Жданников.

Обращение было адресовано начальнику социального управления Ирине Федониной.

«Если есть новые обращения, то мы их сразу отрабатываем, тут без вопросов. Если мы видим, что семья малообеспеченная, то прорабатываем с ними все, что можем», - сообщила она.

Федонина напомнила, что семей мобилизованных в городе более 1 000. Через соцуправление проходят три меры поддержки в денежном выражении: компенсация оплаты ЖКУ в размере 50 процентов от регионального стандарта, единовременная выплата в размере 50 000 рублей на несовершеннолетних детей и ежемесячная выплата на проезд в сумме 1 080 рублей.

«Плюс есть две меры по направлению социального обслуживания для членов семей мобилизованного: предоставление соцуслуг на дому бесплатно и внеочередное зачисление на стационарное соцобслуживание», - уточнила чиновница.

Депутат Алексей Иванов поинтересовался, готов ли город к закреплению соцработника за каждым участником СВО.

Ирина Федонина ответила утвердительно, отметив, что необходимая база уже составлена.