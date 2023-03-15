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Общество

Работника больницы в Бессоновке наказали за ползавшего ребенка

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Прокуратура завершила проверку по факту инцидента в Бессоновской районной больнице, где 11-летнему мальчику со сломанной ногой пришлось на коленях ползти по лестнице в рентген-кабинет, расположенный на четвертом этаже.

«Установлено, что медицинским учреждением вопреки требованиям действующего законодательства не была обеспечена доступность и качество медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями передвижения», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Пассажирский лифт был отключен: он работал не круглосуточно. Также сотрудники больницы допустили нарушения при оформлении документов (добровольного согласия законного представителя ребенка на медицинское вмешательство и направления на обследование в рентген-кабинет).

Прокурор Бессоновского района внес главному врачу ГБУЗ «Бессоновская РБ» представление. Теперь лифт работает в круглосуточном режиме. «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - добавили в прокуратуре. По данным сетевого издания «ПензаИнформ», речь идет о заместителе главного врача.

Ранее мать мальчика, которому пришлось ползти по лестнице, сообщала, что лифт в больнице отключали на ночь в целях экономии.

После инцидента в Бессоновке жители Пензенской области стали жаловаться, что во многих поликлиниках рентген-кабинеты расположены на верхних этажах. Минздрав обещал заняться этим вопросом.

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Источник — Фото Олеси Банзюк-Захаркиной, podslushano_bessonovka
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