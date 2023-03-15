Дом для переселенцев в Заре рискуют не сдать в срок

15.03.2023 | 09:37

Восьмиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья в Заре рискует быть не сданным в срок.

Так считает зампрокурора Октябрьского района Григорий Сумароков, побывавший на объекте вместе со специалистами регионального министерства архитектуры и градостроительства.

Все работы по дому № 2 должны завершиться до 31 марта 2023 года. Сейчас там монтируют лифты, утепляют фасад, занимаются внутренней отделкой и установкой малых архитектурных форм.

«Темпы выполнения работ являются недостаточными, что создает предпосылки к нарушению срока ввода дома в эксплуатацию», - сообщили в областной прокуратуре.

В итоге генеральному директору АО «Пензгорстройзаказчик» объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Пензенцы - участники программы по переселению получат в возводимой восьмиэтажной высотке 72 квартиры (от однокомнатных до четырехкомнатных). Приступить к заселению дома планировалось в мае.