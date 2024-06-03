«Рисан» устроил масштабный праздник для жителей в День защиты детей

03.06.2024 | 17:14

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В День защиты детей Олимпийская аллея превратилась в пространство счастливого детства. 1 июня строительная группа «Рисан» пригласила жителей своих комплексов на большой праздник, присоединиться могли все желающие.

На аллее гостей встречали ростовые куклы - лев Симба и львица Майя. Они уже стали неформальными символами и любимчиками сотрудников компании. «Рисан» два года опекает льва из пензенского зоопарка, в честь него даже назвали детский сад, который компания построила в Дальнем Арбекове.

В этом году было решено отказаться от локальных праздничных мероприятий в каждом жилом комплексе и провести одно масштабное четырехчасовое торжество.

Для детей «Рисан» в этот день на время праздника оплатил безлимитный вход в веревочный парк - любой желающий мог бесплатно попробовать свои силы на трассах для разного уровня подготовки. Свой шанс старались не упустить как самые маленькие, так и подростки.

Для праздничного вида ребята могли воспользоваться аквагримом и сделать блеск-тату, для настроения на аллее провели музыкальные флешмобы, выступила кавер-группа с живой музыкой, работали аниматоры и мимы.

Азарт и соревновательный дух поселились в парке на время веселых стартов. Дети вместе с родителями на скорость выполняли активные задания. Также ребята смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению брелоков, росписи гипсовых фигурок и деревянных значков, взять на память шарики и флажки, сделать моментальное фото, показать свои таланты в конкурсах.

И конечно, не обошлось без любимых лакомств - участников праздника угощали сладкой ватой, попкорном, натуральными лимонадами и леденцами.

Летом 2021 года «Рисан» подобным же масштабным событием сделал открытие парка «Союз», который компания благоустроила и подарила городу, а в 2019-м - парка Времен.

В процессе создания сейчас еще одна точка притяжения - новая набережная в Арбекове с самым большим вейк-парком в Поволжье. Ее открытие тоже станет праздником для жителей Пензы.

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