Квартира с отделкой от застройщика - выход при дорожающем ремонте

04.06.2024 | 15:45

Необходимая статья расходов при покупке недвижимости в новостройке - ремонтные работы. Мало купить новую площадь - ее надо подготовить для хорошей и комфортной жизни. А траты на ремонт растут.

Как сообщает «Коммерсантъ», в целом по стране стоимость отделочных работ выросла на 19%. И это не предел: в ближайшем будущем возможно продолжение и новый скачок - от 10% до 15%!

Также вырос спрос на базовые отделочные работы: укладка плитки - на 37%, поклейка обоев - на 29%, штукатурные работы - на 24%, укладка полов - на 23%. Новоселам будет сложнее найти хорошую, ответственную бригаду специалистов. А значит, придется переносить отделочные работы (а с ними - и долгожданное заселение) или брать потребительские кредиты и займы с высоким процентом.

Решение вопроса есть. И им воспользовалось уже многие пензенские семьи.

«Мы сразу переехали в квартиру, не оформляя кредитов и не занимая денег. Потому что уже все есть: выложена плитка, ровно поклеены обои, прочные двери, натяжные потолки с освещением, розетки и выключатели. Благодаря этому заселились менее чем за неделю, перевезя вещи из съемной квартиры», - рассказала жительница «Арбековской заставы» Ольга.

Все благодаря готовой отделке Smart PRO и «Все включено» от одного из крупнейших застройщиков Пензенской области - группы компаний «Территория жизни».

Клиент, купивший квартиру в ЖК «Лугометрия» и «Арбековская застава», получает:

– оклеенные плотными флизелиновыми обоями стены;

– выложенный прочным ламинатом светлых тонов пол;

– натяжной потолок с точечным освещением;

– выложенный плиткой и укомплектованный сантехникой и санфаянсом санузел;

– установленные межкомнатные двери;

– стиральную машину.

Также в комплектацию Smart Pro входит кухонный модуль, оборудованный мойкой и смесителем. А в варианте «Все включено» есть кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой: вытяжкой, духовым шкафом и варочной панелью. В трехкомнатных квартирах установлены посудомоечные машины.

«Застройщик предлагает квартиры с уже готовой отделкой и техникой по справедливой цене. В стоимость уже включены и отделочные работы, стоимость строительных материалов, кухонный гарнитур и встраиваемая техника. Если вы оформите сделку до конца июня, то у вас есть возможность получить ипотеку с низкой процентной ставкой от 4,6% * и комфортным платежом до отмены льготных программ», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

«Территория жизни» числится в лидерах региона по объемам строящегося и сданного жилья. Это значит, что у клиентов есть богатый выбор квартир в зависимости от жизненной ситуации. Можно взять недвижимость в сданном доме и заселиться после оформления сделки или приобрести квартиру на перспективу в строящемся доме.

Жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия» - это масштабные проекты, в которых предусмотрены пространства для социальной инфраструктуры, коммерческих объектов, развлекательных и рекреационных площадок. Все нужное находится в шаговой доступности, что делает жизнь проще и комфортней.

Также застройщик заботится о создании и поддержании атмосферы добрососедства. Праздники, яркие мероприятия - неотъемлемые черты окружения в «Арбековской заставе» и «Лугометрии». Одно из значимых мероприятий, фестиваль «Лугофест-2024», пройдет на площадке «Лугометрии» 8 июня. Гостей ждут яркая программа, выступления творческих коллективов, мастер-классы, розыгрыш призов, анимация, а главное - жарка рекордного шашлыка на шампуре длиной 160 метров! Подробнее о фестивале и том, как добраться, - на сайте застройщика.

«Территория жизни» предлагает пензенцам успеть воспользоваться выгодной программой ипотеки и переехать в новую квартиру с отделкой от застройщика. Оставить заявку на покупку можно здесь. Подробности о других акциях - на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000. Также менеджеры компании ждут на консультацию в офисах продаж. Адреса: улица 65-летия Победы, 29 (9:00-21:00), улица Ульяновская, 91а (9:00-18:00).

* Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015) на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья при первоначальном взносе от 20%. Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,01%. Срок кредита - 30 лет, ставка по ипотеке - 4,6% на весь срок кредитования (при условии проведения электронной регистрации сделки). Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Акция распространяется на квартиры 5-й и 6-й очереди 11-го строения 7-го мкр-на ЖК «Арбековская застава»; строения № 17,18 ЖК «Лугометрия». Число квартир ограничено. Информация о суммировании с другими акциями - у застройщика.

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