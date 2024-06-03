Озвучены правила проезда по новой развязке на ГПЗ

03.06.2024 | 17:37

Движение по перекрестку улиц Измайлова и Антонова на ГПЗ частично откроют во вторник, 4 июня. Начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ», как можно будет двигаться по новой развязке после перенаправления транспортных потоков.

«Со стороны центра в направлении Ахун будет организован транзитный проезд без заезда на кольцо. Из Ахун в центр - через кольцо. Внимательнее смотрите на знаки и дорожную разметку», - призвал он водителей.

Чтобы попасть из центра города на улицу Антонова и на ГПЗ-24, следует проехать по кольцу. В обратном направлении с улицы Антонова автомобилисты должны будут по кольцу выехать на улицу Измайлова.

«Поворот из центра на Ново-Казанскую осуществляется так, как было до реконструкции, а выезд в сторону центра - через кольцо», - уточнил Вадим Астафьев.

Он подчеркнул: «На всякий случай мы еще поставим на проезжей части бетонные блоки, чтобы исключить выезд на встречную полосу».

Перекрытыми пока останутся полоса, ведущая с улицы Антонова в центр, и полоса перед новой развязкой у поворота на Ново-Казанскую.

Завершить все работы на объекте планируют к концу июня. Площадь и протяженность перекрестка увеличатся. Ширина полосы проезжей части составит от 3,5 м, пешеходной - 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.