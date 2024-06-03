Прокуратуру насторожил ход строительства школы в Заре

03.06.2024 | 14:33

Ход строительства школы в Заре насторожил прокуратуру Октябрьского района. До сдачи объекта в эксплуатацию осталось два с половиной месяца, а подрядчик еще не утеплил фасад здания.

Сотрудники надзорного органа выехали на место и убедились, что не окончены также строительно-монтажные и отделочные работы, не установлено учебное оборудование, не выполнено благоустройство.

Между тем по муниципальному контракту, заключенному с АО «Пензгорстройзаказчик», школу необходимо сдать до 15 августа, а с 1 сентября за парты должны сесть дети.

«С учетом особой социальной значимости объекта прокурор района объявил предостережение о недопустимости нарушения закона руководителю заказчика - Управлению капитального строительства г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Школа рассчитана на 1 100 мест. На ее возведение было направлено более 1 млрд 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что монтаж оборудования там обойдется в 40 млн рублей, а на наглядные пособия для разных уроков планируют потратить еще 37,8 млн.