В новой школе в Заре появятся макеты оружия и простейшего укрытия

03.06.2024 | 11:28

На внутреннее наполнение школы, построенной в Заре, готовы потратить еще 37 млн 808 тысяч 323 рубля. Деньги пойдут на демонстрационные приборы, модели и оборудование.

Электронный аукцион был объявлен 1 июня на портале госзакупок. Вышеназванная сумма - это начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов.

В перечне - наглядные пособия для уроков биологии (например, набор зубов человека из пластика в 12-кратном увеличении, модели внутренних органов, скелет; модель кролика и его нервной и репродуктивной систем, скелеты животных, образцы различных растений), химии, физики, русского языка, географии, естествознания.

Также планируется приобрести гипсовые модели для уроков по изобразительному искусству; комплект полей для занятий робототехникой; массогабаритный макет автомата Калашникова и макет простейшего укрытия в разрезе (масштаб 1:20:00).

Все это будет использоваться в качестве демонстрационного материала.

Поставка должна состояться до 30 августа.

Ранее сообщалось, что монтаж оборудования в школе в Заре обойдется в 40 млн рублей. Учреждение рассчитано на 1 100 мест. На его строительство направлено более 1 млрд 200 млн рублей. Объект необходимо сдать к 1 сентября.