Пензенцев призвали не пугаться звуков взрывов 5 и 6 июня

04.06.2024 | 18:10

В Пензенской области в среду и четверг, 5 и 6 июня, пройдет тактико-специальное учение «Рельеф-2024». Об этом предупредили в пресс-службе регионального УФСБ.

Мероприятие проведут на территории Пензенского района. В учениях собираются задействовать силы и средства, предназначенные для борьбы с терроризмом.

«При проведении учения запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также использование авиационной техники, в том числе беспилотных летательных средств», - предупредили в УФСБ.

Также из-за учений могут на время частично ограничить движение транспорта в районе Золотаревки и Леонидовки.

В марте сотрудники УФСБ провели учения «Молния-2024». По легенде диверсанты проникли на территорию региона и совершили теракт на объекте топливно-энергетического комплекса, использовав беспилотник, начиненный взрывчаткой, а также напали на правоохранителей, которые прибыли на задержание.