Проверить баланс счета в «ТНС энерго Пенза» можно без квитанции

04.06.2024 | 16:32

Клиенты «ТНС энерго Пенза» часто интересуются, как узнать баланс лицевого счета. Гарантирующий поставщик электроэнергии предоставляет потребителям удобные варианты получения информации о наличии задолженности или переплаты.

На главной странице официального сайта энергосбытовой компании размещен сервис «Узнать баланс». Для получения данных необходимо ввести номер лицевого счета и подтвердить правильность найденного адреса. Затем система отобразит актуальный баланс. При наличии задолженности клиент может произвести оплату на этой же странице.

Оперативный контроль состояния счета доступен в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго». Дополнительно онлайн-сервисы позволяют направить вопрос специалистам компании.

Кроме того, узнать баланс можно, позвонив по телефону единого контактного центра 8 (8412) 98-78-48. Голосовой помощник подскажет необходимые действия, клиенту придется ввести только номер лицевого счета.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что контроль за состоянием лицевого счета помогает избежать задолженности и дополнительных расходов.

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