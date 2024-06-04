Сетевое издание|18+|Вторник|4 июн 2024|18:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Проверить баланс счета в «ТНС энерго Пенза» можно без квитанции

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Клиенты «ТНС энерго Пенза» часто интересуются, как узнать баланс лицевого счета. Гарантирующий поставщик электроэнергии предоставляет потребителям удобные варианты получения информации о наличии задолженности или переплаты.

На главной странице официального сайта энергосбытовой компании размещен сервис «Узнать баланс». Для получения данных необходимо ввести номер лицевого счета и подтвердить правильность найденного адреса. Затем система отобразит актуальный баланс. При наличии задолженности клиент может произвести оплату на этой же странице.

Оперативный контроль состояния счета доступен в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго». Дополнительно онлайн-сервисы позволяют направить вопрос специалистам компании.

Кроме того, узнать баланс можно, позвонив по телефону единого контактного центра 8 (8412) 98-78-48. Голосовой помощник подскажет необходимые действия, клиенту придется ввести только номер лицевого счета.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что контроль за состоянием лицевого счета помогает избежать задолженности и дополнительных расходов.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте