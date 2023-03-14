В мэрии рассказали, кому разрешен проезд на Чемодановское кладбище

14.03.2023 | 13:31

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило несколько жалоб от пензенцев, недовольных тем, что на Восточном кладбище запрещен проезд автомобилей.

«Что делать пожилым людям, которым тяжело добираться до могил родных людей? И как быть, если, скажем, надо будет подсыпать грунт? Неужели тащить мешки с землей, лопаты и грабли на себе? С чем связан запрет проезда автомобилей по кладбищу и кому разрешено передвигаться на транспорте?» - беспокоится житель областного центра Николай.

Эту тему пензенцы, чьи родственники покоятся на Восточном кладбище (его чаще называют Чемодановским), поднимали неоднократно.

Так, в январе на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» женщина пожаловалась: «Охранники говорят, что пропустят машину, если мы везем инвалида. Ну как можно проехать, если не чищено? Моей маме сделали операцию по замене сустава на ноге, но это не значит, что ей дали инвалидность», - написала она.

Ответ на вопросы о запрете проезда сетевому изданию дали в администрации Пензы. В нем говорится: «На территории Восточного кладбища были установлены шлагбаумы с целью упорядочения проезда посетителей. В случае необходимости передвижения на автомобиле, особенно если речь идет о маломобильных гражданах, следует обратиться к смотрителю», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Разрешено передвижение катафалков, спецтранспорта, автомобилей инвалидов и престарелых граждан. Также пропустят машину, если производится установка или замена намогильных сооружений.