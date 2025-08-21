Пензенец захотел избавиться от конкурента с помощью наркотика

21.08.2025 | 08:36

21-летнего жителя Пензы и его 19-летнего знакомого обвинили в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. Запрещенное вещество они подкинули предпринимателю.

Как установило следствие, старший из приятелей торговал табачными изделиями в Мокшанском районе. В марте 2024 года он решил избавиться от конкурента и сговорился со своим юным знакомым.

Чтобы мужчина прекратил продавать контрафактную табачную продукцию, подельники подбросили ему наркотик, разместив его на лобовом стекле машины. Запрещенное вещество было впоследствии изъято полицией.

Свою вину молодые люди признали.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.