Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|09:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензенец захотел избавиться от конкурента с помощью наркотика

Печать
Telegram

21-летнего жителя Пензы и его 19-летнего знакомого обвинили в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. Запрещенное вещество они подкинули предпринимателю.

Как установило следствие, старший из приятелей торговал табачными изделиями в Мокшанском районе. В марте 2024 года он решил избавиться от конкурента и сговорился со своим юным знакомым.

Чтобы мужчина прекратил продавать контрафактную табачную продукцию, подельники подбросили ему наркотик, разместив его на лобовом стекле машины. Запрещенное вещество было впоследствии изъято полицией.

Свою вину молодые люди признали.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте