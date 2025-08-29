Самарец предал дружбу с пензенцем ради возвращения домой

29.08.2025 | 09:49

Полиция задержала 18-летнего жителя Самары, которого подозревают в угоне автомобиля у 38-летнего пензенца.

Как установило следствие, мужчина и юноша познакомились за несколько дней до совершения преступления. Пензенец пригласил молодого самарца выпить спиртное в своем автомобиле Volkswagen Passat.

Собутыльники общались таким образом 3 дня, употребляя алкоголь в салоне иномарки. В какой-то момент житель областного центра отправился в магазин, а ключи от машины оставил новому приятелю.

Юноша, воспользовавшись моментом, запустил двигатель и уехал. Оставшийся без автомобиля владелец обратился в полицию.

Молодой угонщик признал свою вину. Он рассказал полицейским, что взял иномарку, чтобы добраться на ней до загородной трассы, а затем на попутках доехать до Самары. Отсутствие водительских прав его не остановило.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.