Участников СВО будут признавать погибшими по заявлению командира

14.03.2023 | 16:13

Вопрос сокращения сроков признания военнослужащего погибшим намерены решить в скором времени.

Законопроект, предусматривающий упрощение процедуры, уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом во вторник, 14 марта, в своем телеграм-канале сообщил руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

«Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами», - написал он.

В некоторых случаях для признания бойца погибшим будет достаточно заявления командира, который стал очевидцем смерти.

«Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода», - пояснил Турчак.

При присвоении статуса пропавшего без вести его близкие смогут инициировать процедуру признания погибшим через суд.

Пока что для подтверждения смерти пропавшего без вести военнослужащего требуется два года с момента окончания боевых действий.

«Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки», - отметил парламентарий в посте.

В заключение Турчак выразил надежду на оперативное рассмотрение внесенного законопроекта.

О необходимости сократить срок признания солдата погибшим депутаты говорили еще в декабре 2022-го.

«С учетом проведения специальной военной операции все больше людей обращаются по поводу пропавших без вести солдат. Когда о местонахождении военнослужащего неизвестно, нет сведений о том, жив он или мертв, родным и близким морально приходится нелегко», - гласила пояснительная записка к законопроекту.